Antalya Diplomasi Forumu 2024

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Değişim Sürecinde Latin Amerika ve Karayipler" başlıklı panelde, ekonomik entegrasyon, göçle mücadelede işbirliği ve Latin Amerika'nın birliğinin önemine vurgu yapıldı.

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