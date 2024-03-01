Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Diplomasi Forumu 2024

        Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:07 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Diplomasi Forumu 2024
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

        Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Komsic, Konseyin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Heyelan köyü ikiye böldü! 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Bakan Fidan: İsrail'in suçlarını başka devlet işlese her türlü yaptırımla k...
        Bakan Fidan: İsrail'in suçlarını başka devlet işlese her türlü yaptırımla k...
        Lavrov: İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal teröris...
        Lavrov: İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal teröris...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosnalı Sırp lider Dodik ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosnalı Sırp lider Dodik ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konferansta...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konferansta...
        Erdoğan: Sözler eylemle desteklenmedikçe Filistin'deki zulmü durdurmak mümk...
        Erdoğan: Sözler eylemle desteklenmedikçe Filistin'deki zulmü durdurmak mümk...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu: (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu: (2)