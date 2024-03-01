Antalya Diplomasi Forumu 2024

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Komsic, Konseyin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Anadolu Ajansının

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

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