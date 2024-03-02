SAM Başkanı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA'ya değerlendirmelerde bulundu:

MUHAMMET TARHAN - Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Nuh Yılmaz, garantörlük meselesini, İsrail'i verdiği sözleri tutmaya yönlendirecek bir mekanizma olarak düşündüklerini belirtti.

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