Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve SAM Başkanı Yılmaz, öğrencilerle buluştu:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Yaşananların unutulmaması için kaydını alıyoruz. Bu konuda en dürüst davranan ülke Türkiye'dir. Olaya insani açıdan da devletler hukuku boyutundan da bakıyoruz. Kararlı tutumumuzu sürdürüyoruz." dedi.

​​​​​​​Bozay ve Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Nuh Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türk üniversitelerinden 400 öğrenciyle buluştu.

Mehmet Kemal Bozay, burada yaptığı konuşmada, İran, Bosna Hersek, İsrail, ABD, Sırbistan, Slovenya gibi eski Osmanlı coğrafyasında görevlerde bulunduğunu söyledi.

Osmanlı dönemi hariciyecilerinden Salih Münir Paşa'nın, diplomatlığı "Dost ve düşmanı tanıyabilme, ülkenin hayır ve selameti için hangi devletlerle ittifak kurulacağını, rakiplerin nasıl alt edileceğini tespit edebilme ve bu konularda gerekli tedbiri alabilir marifeti, diğer devletleri yakından takip ederek bunlardan elde edilebilecek kazançlar veya gelebilecek zararlar konusunda önlem alabilme kabiliyeti" olarak tanımladığını anlatan Bozay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da talimatlarının bu yönde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin diplomasi geleneğinin geçmişten geleceğe uzandığını ifade eden Bozay, şöyle konuştu:

"Bir diplomat, ülkenin bekası ve ilerlemesi adına kimlere yaklaşılıp, kimleri yalnız bırakma politikasına girileceğini doğru tespit edebilmelidir. Diplomasi, içinde bulunan durumu iyi muhakeme ederek olayların mecrasındaki akıntıyı kendine uygun hale getirmek, başka bir ifadeyle oluşacak fırsatlardan istifade ederken müsait havalarda yelkenleri açmayı, kötü havalarda yelkenleri toplayıp tehlikesiz yollardan gitmeyi bilmelidir."

Diplomat olmak isteyen gençlere kapılarının her zaman açık olduğuna işaret eden Bozay, " 'Sınavlarda eşit fırsatlar var mı?' diye sorular geliyor, bundan yüzde 100 emin olabilirsiniz. Çünkü bu kimsenin hatır gönül işiyle yürütülmesine fırsat verilecek bir meslek değil. Bundan dolayı kendinize güvenin." dedi.

Bozay, öğrencilere Stratejik Araştırmalar Merkezi yayınlarını, düşünce kuruluşlarının çalışmalarını takip etmelerini ve müfredatta sınava yönelik dersleri tercih etmelerini önerdi.

- "Filistin konusunda en dürüst ülke Türkiye"

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bozay, Türkiye'nin 20 yılda ciddi aşama kaydettiğini, zor bir coğrafyada bulunmasına rağmen bugün dış politikada güçlü bir noktaya geldiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Bozay, Türkiye'nin ilk günden bu yana aynı ve kararlı bir tavır sergilediğini söyledi.

Sorunun çözüme kavuşması yönünde adımlar attıklarını bildiren Bozay, "Filistin'de iki devletli çözüm için karar alınmış ama hiçbir zaman uygulanmamış. Devam eden bir şiddet çemberi var. Yaşananları durdurmak için hukuk ve adalet boyutuna yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizim iki devletli çözüm dışında bir önerimiz yok." diye konuştu.

Olayın insani boyutunu da ele aldıklarını aktaran Bozay, "Yaşananların unutulmaması için kaydını alıyoruz. Bu konuda en dürüst davranan ülke Türkiye'dir. Olaya insani açıdan da devletler hukuku boyutundan da bakıyoruz. Kararlı tutumumuzu sürdürüyoruz." dedi.

- "Çok geniş diplomasi ağımız var"

Bakan Yardımcısı Bozay, dünya sorunlarında her ülkeyle işbirliğine açık olduklarını, terörün her ülke için bir tehdit olduğunu ve her ülkenin işbirliği içinde mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

"Senin teröristin, benim teröristim yok. DAEŞ'i gördük, herkesi etkiledi. Büyük ülkeleri ikaz ediyorduk, 'Siz Irak'ta düzenlediğiniz operasyon sonrasında burada ne olduğu belli olmayan bir yapı oluşacak' diyorduk. Bunu görüyorduk, biliyorduk. Arkalarında başka unsurların da olduğu bir terör ortaya çıktı." diyen Bozay, dış politikada daima Türkiye'nin bekası doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

AB'ye üyelik konusunda Bozay, Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakılmadığını ancak Türkiyesiz de mümkün olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin artık elbisesinin değiştiğini, bugün dünyanın her bir noktasında yaşanan olaylara müdahale edebildiğini dile getiren Bozay, AB'nin "Dur, sen yapma" demesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin yükselmekte olduğu bir dönemde çevresindeki ülkelerde savaşlar yaşandığını anlatan Bozay, "Çok geniş diplomasi ağımız var. 360 derecelik bir diplomasimiz var. Etrafımızda bu kadar sorun varken istikrarımızla gençlerle önümüzün çok parlak olduğunu görüyoruz, bunu düzgün yönlendirmemiz, planlı ve devlet ciddiyetiyle gitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- Türkiye'nin öz güveni yüksek bir diplomasisi var"

Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve SAM Başkanı Nuh Yılmaz da Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin stratejisini ve güvenlik politikalarını oluşturan çok ciddi bir kurum olduğunu aktardı.

Böyle bir kurumda çalışacak insanların da bazı özelliklere sahip olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, merkez olarak diplomatlık eğitimini 5,5 aya çıkardıklarını ve bu eğitimin içerisinde adabımuaşeret, yazı, not, kripto yazma ve analitik eğitimi daha ileriye taşıyan bir program yer aldığını bildirdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının evrensel bir sorun olduğunu söyledi.

Filistinlilere yaşam alanı sağlayabilmek için iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin de her sorunda diplomasiyi ön plana çıkardığını belirtti.

Yılmaz, sözlerini, "Türkiye'nin bağımsız ve yerli bir dış politika izleyen öz güveni yüksek bir diplomasi geleneği var." diyerek tamamladı.