Antalya'da güreşecek develere havut giydirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde kış sezonunda güreşecek develere, düzenlenen törenle havut (deve semeri) giydirildi.

Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Kumluca Belediyesinin destekleriyle Karatepe Stadı'nda organize edilen etkinlik için Kumluca'nın yanı sıra Finike, Demre ve Kemer'den yaklaşık 50 deve getirildi.

Davul zurna eşliğinde sahada gezdirilen develere okunan duanın ardından havutları giydirildi ve antrenman güreşi yaptırıldı.

Etkinlikte ayrıca güreşe yeni başlayacak "Daylak" adı verilen genç develer güreştirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca ve yöresinde yaygın olan deve güreşi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yörüklerin eğlencelerinden birisi olan deve güreşlerinin kış aylarında yapıldığını belirten Köleoğlu, "Bu güreşler folklorik olarak, kültürümüzün bir parçasını yaşatmak adına yapılıyor. Güzel bir gelenek, bir Yörük kültürü. Deve sahipleri bu etkinliklerle geçmişi yad ediyor. Genç nesillerimiz de bu kültürü yaşayarak öğreniyor." dedi.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici de havutların develeri hem kış aylarında soğuktan koruduğunu, hem de güreşler sırasında rakiplerinin zarar vermesini engellediğini ifade etti.

Havut giydirmenin, deve güreşi sezonunun başlayacağının habercisi olduğunu vurgulayan Gemici, "Yörükler olarak bu kültürün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Bize destek veren belediyemize, deve sahiplerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlara pilav ve kavurma ikramında bulunuldu.

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