Antalya'da 10 işverene "Kadın Dostu İşletme" plaketi verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Antalya İl Eylem Planı" kapsamında kadın girişimcilere destek veren ve istihdam eden 10 işverene "Kadın Dostu İşletme" plaketi verildi.

Antalya Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürlüğü ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, STK temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı.

Valisi Yazıcı, buradaki konuşmasında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine değindi.

Bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Kadınların baş tacı olması gerektiğini toplumumuza anlatmaya devam edeceğiz. İnanıyor ve biliyoruz ki kadın eli değdiği her iş güzel olur. En güzeli, en iyisi, en faydalısı olur. İnşallah çok daha büyük oranlarda kadınımızın istihdam edildiği, iş hayatına katıldığı günlerimiz olsun." dedi.



SGK İl Müdürü Ablay ise Türkiye'de toplam 8 milyon 573 bin 224 kadının istihdam sahasında yer aldığını söyledi.

İstihdam verilerini paylaşan Ablay, sözlerine şöyle devam etti:

"2022 eylül ayı itibarıyla Türkiye'deki 27 milyon 104 bin 533 çalışanın yüzde 31,63'ünü kadın çalışanlar oluşturuyor. İlimizde ise 1 milyon 97 bin 107 çalışanın yüzde 33,73'ü yani 368 bin 38 kadın çalışanımız var. Bu rakamlara göre Antalya, Türkiye ortalamasının 2 puan üzerindedir. Bu durum kentimizde kadınlarımızın istihdama katılımın dinamik bir yapıda seyrettiğini göstermektedir."

Konuşmaların ardından kadınlara destek veren işverenlere teşekkür plaketi verildi.

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