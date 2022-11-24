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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel eğitim öğretmenleri hayatlarını "özel" çocuklara adıyor

AA

Özel eğitim öğretmenleri hayatlarını "özel" çocuklara adıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da özel eğitim okullarında görevli öğretmenler, anne ve baba şefkatiyle engelli öğrencileri topluma kazandırmak için canla başla mücadele ediyor.

Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulunun 2'nci ve 3'ncü kademe özel gereksinimli öğrencileriyle çalışan öğretmenler, gün boyu atölyelerde el becerisi kazandırıyor, motor becerilerini geliştiriyor ve gündelik hayata adapta etmeye çalışıyor.

Yıllarını özel gereksinimli öğrencilere adayan öğretmenler, bir kelime veya davranış öğretebilmek için haftalarca emek sarf ediyor.

Özel eğitim öğretmeni Semih Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel gereksinimleri olan öğrencilerle çalışmanın çeşitli zorlukları beraberinde getirdiğini söyledi.

Türkmen, bu zorlukları mesleklerine duydukları aşkla ve öğrencilerinden gördükleri sevgi ile aştıklarını belirterek, "Bu öğrencilerle çalışmak elbette zor. Daha çok fedakarlık, emek, ilgi, sevgi ve saygı istiyor. Bu zorlukları aşmak için mesleği sevmek lazım. Sevgisiz bu işi sürdürmek çok zor." diye konuştu.

Özel eğitimde önemli bir diğer unsurun ise öğrencinin eğitimciyi benimsemesi olduğunu vurgulayan Türkmen, aralarında oluşan sevgi bağının eğitimi de güçlendirdiğini dile getirdi.

Türkmen, öğrencilerin bu sayede verilen eğitimi daha iyi aldığını aktararak, "Özel eğitimde özellikle öğrencinin sizi benimsemesi, sevmesi lazım. Eğer sizinle sevgi bağını oluşturamazsa ona eğitim verme gibi bir durumunuz olamaz. Mesleğimizin güzel yanları bunlar. Bizler bu çocuklara küçük şeyler öğretiyoruz. Çünkü gruplarımız diğer öğrenciler gibi değil. Küçük küçük adımlarla ilerliyoruz. Ancak öğrendikleri o küçük kelimeler, sözler ve davranışlar bizi o kadar mutlu ediyor ki. Bu paha biçilmez bir duygu." ifadelerini kullandı.

Teknoloji tasarım alanında eğitim veren özel eğitim öğretmeni Aliye Çoban ise özel gereksinimli öğrencilerle çalışmaktan büyük keyif aldığını anlattı.

Çoban, öğrencilerinin en ufak başarısının bile çok büyük bir anlam ifade ettiğine dikkati çekerek, "Sağlıklı bir çocuktan bir başarı beklersiniz ama bu öğrencilerden başarıyı gördüğünüz zaman dünyalar sizin oluyor. Onların bir gülümsemesi, onlara bir şey yapmış olmanın mutluluğu inanılmaz bir ruhsal doygunluk sağlıyor. Çünkü onların o mutluluğu size yetiyor." ifadelerini kullandı.

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