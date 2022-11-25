Alanya'da otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y’nin kullandığı 07 APM 205 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 karayolunda refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve jandarma ekipler sevk edildi.

Sürücünün yara alamdan kurtulduğu kazada, otomobildeki R.A ve Y.Y yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.









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