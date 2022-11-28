Antalya'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kesimlerindeki Kaş, Demre, Finike, Kumluca ile Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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