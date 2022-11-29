Antalya Emniyet Müdür Çevik, AGC Başkanı Taş'ı ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş'ı ziyaret eti.

Çevik, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte göreve başlar başlamaz caddelerde yürüdüğünü, vatandaşların sıkıntılarını birebir dinlediğini söyledi.

Antalya'nın yılda 15 milyon misafir ağırladığını belirten Çevik, bu nedenle kent güvenliği için önceliği sokak ve alan hakimiyetini verdiklerini kaydetti.

Personel takviyeleri ile devriye gezen ekip sayısını arttırdıklarını dile getiren Çevik, "Ekip sayımız artınca olaylara müdahale süremiz de ortalama 5 dakikaya kadar düştü. Bunu daha da aza indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Skuter denetimlerini de arttırdıklarını aktaran Çevik, "Bu konuda tüm ekiplere talimat verdim. Yaya ve spor alanlarında rahatsızlık boyutu fazlaydı. Üzmeden, kırmadan dökmeden, karşı tarafı da anlayarak orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Yasal bir şey sonuçta. İlgili birim amirlerimiz toplantı halindeler ve yakında düzenlemeye gidilecek." dedi.

Kentteki en büyük sorunun alkole bağlı suçlar olduğuna dikkati çeken Çevik, uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

AGC Başkanı İdris Taş ise Antalya'nın güvenli bir kent olması dolayısıyla dünyanın en fazla seyahat edilen kentleri arasında yer aldığını vurguladı.

Taş, bu anlamda Antalya polisine büyük görev düştüğünü, kentteki gazeteciler olarak da emniyet ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.





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