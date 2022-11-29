Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü tek antrenmanla geçirdi.

Fitness salonunda başlayan çalışma, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde 5'e 2 oyunundan sonra yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.



Antalyaspor, yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Antalya'da hazırlık maçında karşılaşacak.



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