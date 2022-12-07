Kaş Belediye Başkan Ulutaş muhtarlarla bir araya geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Başkan Ulutaş, hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu, muhtarların taleplerini dinledi.



Ulutaş, yaptığı konuşmada, muhtarlarla zaman zaman bir araya gelerek, toplantılar icra ettiklerini, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini istişare ettiklerini ve bunun verimli olduğunu söyledi.



Hizmet bekleyen vatandaşların memnuniyetini esas alan çalışma içerisinde olduklarını belirten Ulutaş, "Siz muhtarlar olarak, vatandaşların talebini ilgili kuruma iletiyorsunuz. Biz de belediye olarak projeler, hizmetler üretiyoruz. Her mahallemize, muhtarımıza hizmet veriyoruz." dedi.



Muhtarlar, Başkan Ulutaş'a toplantı ve mahallelerine verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.



AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle son buldu.



Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz da toplantıda yer aldı.



Toplantı sonrasında Kaş Belediyesi İnce Boğaz Sosyal Tesisleri'nde muhtarlar için yemek programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.