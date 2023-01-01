Antalya'da yapay karlı yeni yıl kutlaması

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ANTALYA (AA) - Antalyalılar, 2023 yılını Cumhuriyet Meydanı'nda yapay kar yağışıyla karşıladı.



Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yeni yıl programına katılanlar, müzik ve gösteriler eşliğinde eğlendi.

Programda yapay kar yağdırılması eğlenceye renk kattı.



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