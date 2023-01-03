Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine önleme ve kaynağının kurutulmasına yönelik "torbacı" diye tabir edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Güzeloba Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, mama kutularının içerisine gizlenmiş halde 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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