TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü:

AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek verdiğini belirterek, "Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor." dedi.

Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında süren yakın ilişkilerin yanı sıra APA kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. TBMM ile Azerbaycan Meclisi arasında daha önceki yıllarda imzalanmış işbirliği protokollerinin güncellenmesi konusu gündeme geldi.

Ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik tavırlarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, uluslararası platformlarda konunun gündeme getirilmesi üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan üçlü bildirisindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin önemine değinen Şentop, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir. Ermenistan, yaptıklarıyla bölge barışını tehdit ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.