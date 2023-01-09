Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Pereira (Dk. 32 Yusuf Özdemir), Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok

Goller: Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 37 ve 45+7 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Hugo (Trabzonspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.

37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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