Alanya'da sörf şampiyonası, istenilen dalga seviyesi oluşmayınca yapılamadı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde uygun hava koşullarının oluşmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca, yapılması planlanan şampiyona için 30 sporcu Kleopatra Plajı'nda bir araya geldi.

Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede, sporcular dalgaların sörf için gerekli boyutlara ulaşmaması nedeniyle saatlerce bekledi.

Şampiyonanın, yarın Antalya'da Konyaaltı Plajı'nda yapılması planlanıyor.

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