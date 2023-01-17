Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki fuarda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki fuarda buluştu

AA

Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki fuarda buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (Hotel Ekipman) ile 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product) fuarlarının kapıları ziyaretçilere açıldı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından ANFAŞ EXPO Center'de gerçekleştirilen ve 310 firma ile 1500'ün üzerinde markanın yer aldığı fuara, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Kosova, Suudi Arabistan, Japonya başta olmak üzere 31 ülkeden alım heyeti katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, fuarların açılışında yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların bir dünya kenti olan Antalya'ya çok yakıştığını söyledi.

Turizmde iyi bir sonbahar dönemi yaşandığını belirten Yazıcı, "Antalya'da her dönem hareketlilik olsun istiyoruz. Türkiye'nin en büyük fuarlarının burada düzenlenmesi önemli. Dünyanın en önemli destinasyonlarından Antalya, kış aylarında fuarlarıyla da söz edilen şehir olmalı." dedi.

Yazıcı, iyi başlayan ve iyi devam edeceğini düşündükleri bu yıl, en az 17 milyon misafir ağırlamayı beklediklerini dile getirdi.

Antalya'nın aynı zamanda tarım kenti olduğuna işaret eden Yazıcı, özellikle örtü altı tarımda kentin lider konumda olduğunu vurguladı.

Yazıcı, kentte yetişen ürünlerin sadece Türkiye geneline değil, dünyanın dört bir yanına gönderildiğini kaydederek, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuarların turizme yön vermesi, yeni ufuklar çizmesi açısından ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yerel yöneticiler olarak fuarları ve turizmi önemsediklerini aktardı.

- Turizmin çeşitlendirilmesinde fuarlar önemli

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turizmde 2022'nin çok iyi geçtiğini söyledi.

Salgın döneminde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikası"nın artık güvenli, sürdürülebilir sertifika haline geldiğini anlatan Atmaca, birçok turizm paydaşının sertifikalarını alarak hizmet verdiğini kaydetti.

Atmaca, turizm sektörü olarak bu yıldan da umutlu olduklarını bildirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmin çeşitlendirilmesine bu tür fuarların çok önemli katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz, fuara yurt dışından da aşçıların katıldığını, bunun fuarın gelişmesi için önemli olduğunu ifade etti. Aşçılar olarak "yerelse yeriz" sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayan Açıkgöz, fuarda da yerel özellikleri ön plana çıkaracak tanıtımlar yapacaklarını belirtti.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarlarda ticaret hacmini artıracak önemli toplantılar yapılacağını, firmaların alım heyetleri ile görüşmeler gerçekleştireceğini anlattı.

Bu tür fuarların iş dünyası için ciddi dönüşümler sağladığını ifade eden Bıdı, buralarda atılan adımların yıllarca sürecek ticarete dönüşeceğini kaydetti.

Hotel Ekipman ve Food Product fuarları, 20 Ocak'a kadar açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Villaya telefonla verdiği 50 bin TL'lik siparişin parasını ödemedi
YEREL HABERLER Villaya telefonla verdiği 50 bin TL'lik siparişin ...
Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması için mevzuat bekleniyor
YEREL HABERLER Tıp literatürüne giren rahim naklinin yaygınlaşması ...
(Görüntülü) BATI AKDENİZ&#039;DEKİ KAYAK MERKEZLERİ KIŞA HAZIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATI AKDENİZ'DEKİ KAYAK MERKEZLERİ ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DAKİ YABANCILARDAN İLGİNÇ TALEPLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DAKİ YABANCILARDAN İLGİNÇ ...
Antalya'daki yabancılardan ilginç talepler
YEREL HABERLER Antalya'daki yabancılardan ilginç talepler
Batı Akdeniz'deki kayak merkezleri kışa hazır
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'deki kayak merkezleri kışa hazır
Galatasaray, Alanya'ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Alanya'ya geldi
"Memleketim Antalya 2023" takvimi tanıtıldı
YEREL HABERLER "Memleketim Antalya 2023" takvimi tanıtıldı
Konyaaltı'nda barakada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda barakada çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) TURİZMDE 2023&#039;E REKOR BAŞLANGIÇ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TURİZMDE 2023'E REKOR BAŞLANGIÇ
Turizmde 2023'e rekor başlangıç
YEREL HABERLER Turizmde 2023'e rekor başlangıç
Antalya'da bir kadının kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da bir kadının kediye tekme atması güvenlik ...
Antalya'da "Tarım Eğitim Merkezi ve Kampüsü" kurulması planlanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da "Tarım Eğitim Merkezi ve Kampüsü" ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 ...
Antalya'da 2B usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2B usulsüzlüğü operasyonunda yakalanan 9 ...
(Görüntülü)OTELCİLERDEN YÜKSEK KİRA ARTIŞINI DURDURMAYA YÖNELİK ÖNERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTELCİLERDEN YÜKSEK KİRA ARTIŞINI ...
(Görüntülü)SAHTE İMZALI TAAHHÜTNAME İLE EVDEN ÇIKARILDIĞI İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAHTE İMZALI TAAHHÜTNAME İLE EVDEN ...
Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor
Otelcilerden yüksek kira artışını durdurmaya yönelik öneri
YEREL HABERLER Otelcilerden yüksek kira artışını durdurmaya yönelik ...
Sahte imzalı taahhütname ile evden çıkarıldığı iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER Sahte imzalı taahhütname ile evden çıkarıldığı ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA GÜN ISI PANELİNİ TAMİR EDERKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA GÜN ISI PANELİNİ TAMİR ...
Antalya'da bir kişi evin çatısında ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi evin çatısında ölü bulundu
Antalya'da gün ısı panelini tamir ederken kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Antalya'da gün ısı panelini tamir ederken kalp krizi ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.