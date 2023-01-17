Otel ekipmanları ve gıda sektörleri, Antalya'daki iki fuarda buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas (Hotel Ekipman) ile 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product) fuarlarının kapıları ziyaretçilere açıldı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından ANFAŞ EXPO Center'de gerçekleştirilen ve 310 firma ile 1500'ün üzerinde markanın yer aldığı fuara, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Kosova, Suudi Arabistan, Japonya başta olmak üzere 31 ülkeden alım heyeti katıldı.



Antalya Valisi Ersin Yazıcı, fuarların açılışında yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların bir dünya kenti olan Antalya'ya çok yakıştığını söyledi.

Turizmde iyi bir sonbahar dönemi yaşandığını belirten Yazıcı, "Antalya'da her dönem hareketlilik olsun istiyoruz. Türkiye'nin en büyük fuarlarının burada düzenlenmesi önemli. Dünyanın en önemli destinasyonlarından Antalya, kış aylarında fuarlarıyla da söz edilen şehir olmalı." dedi.

Yazıcı, iyi başlayan ve iyi devam edeceğini düşündükleri bu yıl, en az 17 milyon misafir ağırlamayı beklediklerini dile getirdi.

Antalya'nın aynı zamanda tarım kenti olduğuna işaret eden Yazıcı, özellikle örtü altı tarımda kentin lider konumda olduğunu vurguladı.

Yazıcı, kentte yetişen ürünlerin sadece Türkiye geneline değil, dünyanın dört bir yanına gönderildiğini kaydederek, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuarların turizme yön vermesi, yeni ufuklar çizmesi açısından ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yerel yöneticiler olarak fuarları ve turizmi önemsediklerini aktardı.

- Turizmin çeşitlendirilmesinde fuarlar önemli

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turizmde 2022'nin çok iyi geçtiğini söyledi.

Salgın döneminde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikası"nın artık güvenli, sürdürülebilir sertifika haline geldiğini anlatan Atmaca, birçok turizm paydaşının sertifikalarını alarak hizmet verdiğini kaydetti.

Atmaca, turizm sektörü olarak bu yıldan da umutlu olduklarını bildirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmin çeşitlendirilmesine bu tür fuarların çok önemli katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz, fuara yurt dışından da aşçıların katıldığını, bunun fuarın gelişmesi için önemli olduğunu ifade etti. Aşçılar olarak "yerelse yeriz" sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayan Açıkgöz, fuarda da yerel özellikleri ön plana çıkaracak tanıtımlar yapacaklarını belirtti.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarlarda ticaret hacmini artıracak önemli toplantılar yapılacağını, firmaların alım heyetleri ile görüşmeler gerçekleştireceğini anlattı.

Bu tür fuarların iş dünyası için ciddi dönüşümler sağladığını ifade eden Bıdı, buralarda atılan adımların yıllarca sürecek ticarete dönüşeceğini kaydetti.

Hotel Ekipman ve Food Product fuarları, 20 Ocak'a kadar açık kalacak.

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