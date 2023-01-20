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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne sevinci

AA

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da karne sevinci

ANTALYA (AA) - Antalya'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 492 bin 300 öğrenci, törenle karnelerini aldı.

Vali Ersin Yazıcı ve Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Konyaaltı ilçesindeki Konyaaltı Z. Marsel-Z. Denizhan Öner İlkokulunda karne dağıttı.

Yazıcı, öğrenci ve öğretmenlere eğitim yılındaki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çocuklara tatillerini güzel geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Yazıcı, karnelerle çocuklara kitap hediye edildiğini kaydetti.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kentte 169 bin 878 öğrenci ve 14 bin 944 yönetici ve öğretmen ikinci ara tatillerine başladı.

Muğla Menteşe Emirbeyazıt İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz verdi.

Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Tavlı, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ancak vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Tavlı ve beraberindekiler okulu gezerek öğrencilerle de sohbet etti.

- Isparta

Isparta'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 476 okulda 79 bin 751 öğrenci karnesini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kent merkezindeki Yılmaz Şener İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnesini verdi.

- Burdur

Burdur'da USO İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Okul bahçesindeki öğrencilerin gösterisinin ardından 1 A ve 1 B sınıflarını ziyaret eden Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman öğrencilere karnelerini verdi.

Arslantaş, karneleri dağıttıktan sonra öğrencilerin yaklaşık 4 aylık bir maratondan sonra hak ettikleri tatile ulaştıklarını söyledi.

Birinci sınıfların okuma yazmayı öğrendiğini belirten Arslantaş, "Öğrencilerin başarısındaki asıl pay sahipleri buradaki anneler, onları tebrik ediyorum, öğretmenlere teşekkür ediyorum, çocuklara iyi tatiller diliyorum." dedi.

Burdur genelinde 259 okulda öğrenim gören 43 bin 41 öğrenci karnelerini alıp 3 bin 643 öğretmenle sömestir tatiline çıktı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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