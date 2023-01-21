Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta iş insanlarıyla buluştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada arabuluculuk denilince akla Türkiye'nin geldiğini belirterek "Dünyanın her yerinde gücümüz, ayak izimiz var. Güçlü bir marka olduk, güçlü bir ülke olduk, küresel bir aktör olduk. Uluslararası sistemin değişimi, dönüşümü konusunda da sadece sloganla değil fikirler ortaya koyarak, daha adil bir dünya için çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi. Manavgat'ta geçen yıl yaşanan orman yangınını anımsatan Çavuşoğlu, gerek yangın döneminde gerekse sonrasında vatandaşın yanında olduklarını ve verilen her sözün yerine getirildiğini belirtti.

Yangında evini, aracını, traktörünü ve hayvanlarını kaybeden insanlara maddi manevi yardım yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, evlerin de konutların da daha iyilerinin yapıldığını bildirdi.

İlçede doğal gaz ve otoban ihalelerinin şubatta yapılacağını aktaran Çavuşoğlu, Antalya'nın, Manavgat'ın ve tüm ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada güçlü bir diplomasi trafiği yürüttüğünü söyledi. Şanlı bayrağı dünyanın her yerinde dalgalandırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, dünyada 258 noktada konsolos bulunduğunu ve şubatta bu sayının 260'a çıkacağını belirtti. Ciddi bir diplomatik ağa sahip olduklarını aktaran Çavuşoğlu, dünyanın her bir noktasına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bir ayda 4 kıtada faaliyet gösterebildiklerini söyledi.

- "Türkiye enerji diplomasisinde öne çıkıyor"

Bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomisinin de güçlü olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Geçen hafta Afrika'daydık. Şimdi ABD'den geliyoruz, 3 şehri ziyaret ettik. Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Yılbaşında Brezilya'daydık. Türkiye'nin izlediği dış politikayla ilgili çok merak ettikleri var ama hepsinin ortak noktası, 'Bunları yaparsa Türkiye yapar, bunları ancak Recep Tayyip Erdoğan başarabiliyor' anlayışı var. Bundan bir ay önce ise Türkmenistan'daydık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesi. Bu savaştan sonra kuzey koridorun alternatif olarak çıkmasından sonra, doğu batı orta koridor Hazar geçişli Orta Asya'daki kardeş ülkeler ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden geçen orta koridor hayati derecede önem kazandı. Enerji ve taşımacılık konusunda."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ekonomik açıdan da önemli bir yol kaydettiğini ifade etti. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan yatırım miktarının da 20 yılda ciddi şekilde arttığını belirten Çavuşoğlu, "Biz iktidara gelmeden önce 15 milyar dolardı, şimdi biz bunu bir senede yapıyoruz. Eskiden 36 milyar dolar ihracatımız vardı, geçen sene 252 milyar dolar oldu." diye konuştu.

Ayrıca ülkeye gelen turist sayısının da arttığını söyleyen Çavuşoğlu, geçen sene 51,5 milyon ziyaretçi geldiğini ve 46 milyar dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin bugün öne çıktığı alanlardan birinin enerji diplomasisi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet şuna şaşırıyor, tüm dünya biliyor. Türkiye enerji üretmiyor, Türkiye yeni Karadeniz'de gaz rezervleri buldu, yeni yeni petrol kuyuları açmaya başladık, keşifler yapıyoruz ama halen büyük bir bölümünü ithal eden ülkeyiz. Nasıl oluyor da Türkiye enerjide en önemli aktör haline geliyor. Bu işte yıllardır izlediğimiz stratejik akılcı politikalar sayesinde. Şu anda dünyada herkesin derdi 'bu kışı enerji sıkıntısı çekerek mi geçireceğiz, yoksa sıkıntı olmadan mı geçireceğiz.' Avrupalıların şu anda merak ettiği soru bu değil mi? 'Hadi bu kışı geçirdik, gelecek kış ne yapacağız' diye en büyük endişe bu. Türkiye'de bu sene buna rağmen doğal gaz olup olmayacağı yönünde endişe duyan var mı? Doğruya doğru. Evet fiyatlar yükseldi, dünyanın her yerinde yükseldi. Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı aşağı yukarı üç katı geçti, dörde yaklaştı. Bunu yansıtmamız için devletimiz ilave tedbirler alıyor. Birçok ülke de umudunu bize ve Azerbaycan'a bağladı."

- "Küresel aktör olduk"

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun da 10-12 Mart'ta yapılacağını belirterek artık diplomasinin bugünü, geçmişi ve geleceğinin Antalya'da konuşulmaya başlandığını söyledi.

Bugün Türkiye'nin izlediği akılcı politikalarla güçlü bir ülke haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, barış için en önemli aktör konumunda bulunduğunu kaydetti. Rusya ile Ukrayna arasında, Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Lakin Amerika'dan Venezuela'ya, Kolombiya'dan Filipinler'e kadar geniş bir coğrafyada 'arabuluculuk' denilince Türkiye akla geliyor. Bu, bir güvenin neticesidir. Bu sadece sizin ekonomik gücünüzle orantılı da değil ama ekonomik gücünüz de size önemli bir katkı sağlıyor. Bugün Türkiye, bizim etrafımızda dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı mevcut. Buna rağmen istikrarlıysa bu da izlediğimiz akıllı politikaların neticesindedir. Aynı şekilde Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerindeki açılımlarımız var, yeniden 'Asya' dedik, Asya'ya tekrar dönüşümüz var, köklerimiz orada bizim, o köklerin olduğu yere ekonominin güç merkezi kayıyorsa bizim de yeniden 'Asya' dememiz lazım. Asya'ya yeniden döndük ve yoğun çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde gücümüz, ayak izimiz var. Güçlü bir marka olduk, güçlü bir ülke olduk, küresel bir aktör olduk. Uluslararası sistemin değişimi, dönüşümü konusunda da sadece sloganla değil fikirler ortaya koyarak daha adil bir dünya için çalışıyoruz."

Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak için de yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın sadece bir slogandan ibaret olmadığını vurguladı.

Türk baharının başladığını söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk baharı başladı deyince ben nevruzdan bahsediyorum. Kimisi Arap Baharı diyor, biliyorsunuz, orada değişik ülkelerde devrimler oldu, kargaşalar da oldu, istikrara kavuşamayanlar da oldu, Suriye dahil. Sonuçta Türk baharı başladı, Türk Konseyini Türk devletleri teşkilatı yaparak uluslararası bir örgüt haline getirdik. O kadar ilgi var ki gözlemci olmak isteyen başka uluslararası örgütler ve ülkeler, her kıtadan sadece etrafımızdan değil. Dolayısıyla Türk dünyasını da güçlendirerek daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız."

Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Atay Uslu, Sena Nur Çelik de katıldı.

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