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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

AA

Antalya'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yabancı uyruklu kadına ait otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Rusya uyruklu Z.P. (38), sitenin otoparkındaki otomobilinden dumanlar yükseldiğini görünce yangın tüpleriyle müdahale etti.

Otomobildeki yangın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen site görevlileri, aracı, kimliği belirsiz bir kişinin yakıp kaçtığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, incelemeleri sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise siteye giren maskeli ve kapüşonlu bir kişinin yöneldiği otomobilden kısa süre sonra alevler çıktığı görülüyor.

Şüphelinin, yangının ardından koşarak siteden uzaklaşması da görüntülerde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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