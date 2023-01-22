Vali Yazıcı, "Servet Operasyonu" filmini gençlerle izledi

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle büyük bölümü Antalya'da çekilen Guy Ritchie'nin yönettiği ve Jason Statham'ın başrolünü oynadığı "Servet Operasyonu" filmini gençlerle izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı'ya etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu da eşlik etti.

Filmi son derece başarılı bulduğunu ifade eden Yazıcı, dünya çapındaki bu tür filmlerin Antalya'nın tanıtımı noktasında önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yazıcı, "Bugün büyük bir bölümü Antalya'mızda çekilen 'Servet Operasyonu' filmini gençlerimizle izledik. Son derece başarılı bir film olmuş. Akdeniz'in yıldızı Antalya'mız artık sinema dünyasının da yıldızı. Dünya çapındaki bu tür filmlerin Antalya'mızın tanıtımı noktasında da büyük katkılar sunacağını düşünüyorum." dedi.

13 Ocak'ta vizyona giren filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor.

Orson Fortune karakterini canlandıran Statham'a, Hollywood'un ünlü isimleri Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley eşlik ediyor.

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