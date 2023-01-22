Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Leroy Fer, Furkan Bayır, Balkovec, Zinedine Ferhat (Dk. 66 Candeias), Umut Güneş, Lusamba (Dk. 66 Doumbia), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 76 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu (Dk. 52 Cavaleiro), Ahmed Hassan (Dk. 76 Eduardo)

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya (Dk. 90+4 Kerim Frei), Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Ozdoev (Dk. 90+4 Salih Dursun), Colley (Dk. 73 Burak Kapacak), Borini (Dk. 90+4 Bertolacci), Diagne (Dk. 73 Kazım Kazım)



Goller: Dk. 6 Umut Güneş, Dk. 83 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 ve 79 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 90+3 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Balkovec (Corendon Alanyaspor)







ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

47. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.

60. dakikada konuk ekip Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Colley'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

74. dakikada savunmanın hatasında Fatih Karagümrük'te topla buluşan Kazım Kazım'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.



79. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Borini'nin düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.



83. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, Eduardo'nun pasında topu kontrol eden Cavaleiro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.



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