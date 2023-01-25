Başkan İşlek, esnafa Kur'an-ı Kerim ve bayrak dağıttı

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ANTALYA (AA) - Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve oda başkanları, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına protesto ederek esnafa Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı dağıttı.

Belediye Başkanı İşlek, Esnaf Odası Başkanı Mesut Kurtoğlu, İnşaatçılar Odası Başkanı Ünal Ersan, Şoförler Odası Başkanı Kemal Istık, Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Hasan Ekinci, ilçede esnafı dolaşarak, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

İşlek, İsveç'teki olayı hatırlatarak, esnafa Kur'an-ı Kerim'i iş yerlerinde bulundurmaları ve okumaları yönünde çağrıda bulundu. ​​​​​​​

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