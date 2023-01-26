Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Akdeniz ekibi, İstanbul'a gitmek üzere Gazipaşa Havalimanı'na hareket etti.

Vodafone Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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