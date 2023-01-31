Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik kontrollerinde, 58 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 23-30 Ocak'ta kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetimler yapıldı.



Helikopter - dron ile gerçekleştirilen kontrolde 49 sürücüye para cezası uygulandı. İşçi ve personel taşımacılığında ise 273 araç kontrol edildi ve 9 sürücü hakkında işlem yapıldı.



Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 105 araç ve 179 yolcu olmak üzere toplam 284 yol kullanıcısına eğitim verildi.





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