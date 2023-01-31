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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

AA

Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik kontrollerinde, 58 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 23-30 Ocak'ta kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetimler yapıldı.

Helikopter - dron ile gerçekleştirilen kontrolde 49 sürücüye para cezası uygulandı. İşçi ve personel taşımacılığında ise 273 araç kontrol edildi ve 9 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 105 araç ve 179 yolcu olmak üzere toplam 284 yol kullanıcısına eğitim verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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