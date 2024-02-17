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        Antalya merkezli 'Kafes-39' operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesi merkezli Adana, İzmir ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-39' operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden, 1'i kadın 14'ü tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbarla başlatılan soruşturmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışma yürüttü. Araştırmada Manavgat merkezli kurulan çıkar amaçlı suç örgütü ile özel görüntülerin kayda alınarak tehdit ve şantaj yoluyla yağma yapıldığı, alacaklı oldukları bahanesiyle alıkoyma suretiyle bazı kişilerin hürriyetinden yoksun kılınıp darbedildiği, yüksek miktarda para talep edip yağma yapıldığı, örgüt mensuplarının maddi kazanç sağlamak amacıyla yabancı kadınları fuhşa zorladığı, bu kadınlara yönelik baskı kurulduğu, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda bu tarz kişilerden 'haraç' adı altında para tahsil edildiği, tehdit ve cebir kullanıp senet tahsilatı yapıldığı, örgüt liderinin örgüt mensupları üzerinde otorite kurabilmek için örgüt yöneticisinin ikametini kurşunladığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, geçen salı günü, Manavgat merkezli olmak üzere Adana, İzmir ve Konya'da çok sayıda adrese Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çıkar amaçlı suç örgütü lideri Soner Tayyar ile örgüt mensupları M.R.G., İ.S., H.Ö., N.T., M.S., M.M.A., R.G., O.O., C.M., Ç.Ö., B.A., C.T. ve M.D., 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Yasa dışı silah ticareti', 'Fuhşa yer ve imkan sağlama', 'İnsan ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve kullandıkları araçlardaki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 140 fişek, bir miktar uyuşturucu, 3 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun devamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyenin arka girişinden geniş güvenlik önlemleriyle içeri alınan şüpheliler, savcı sorgulamasının ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Suç örgütü lideri Soner Tayyar'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:45
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        Antalya merkezli 'Kafes-39' operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesi merkezli Adana, İzmir ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-39' operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden, 1'i kadın 14'ü tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbarla başlatılan soruşturmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışma yürüttü. Araştırmada Manavgat merkezli kurulan çıkar amaçlı suç örgütü ile özel görüntülerin kayda alınarak tehdit ve şantaj yoluyla yağma yapıldığı, alacaklı oldukları bahanesiyle alıkoyma suretiyle bazı kişilerin hürriyetinden yoksun kılınıp darbedildiği, yüksek miktarda para talep edip yağma yapıldığı, örgüt mensuplarının maddi kazanç sağlamak amacıyla yabancı kadınları fuhşa zorladığı, bu kadınlara yönelik baskı kurulduğu, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda bu tarz kişilerden 'haraç' adı altında para tahsil edildiği, tehdit ve cebir kullanıp senet tahsilatı yapıldığı, örgüt liderinin örgüt mensupları üzerinde otorite kurabilmek için örgüt yöneticisinin ikametini kurşunladığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, geçen salı günü, Manavgat merkezli olmak üzere Adana, İzmir ve Konya'da çok sayıda adrese Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çıkar amaçlı suç örgütü lideri Soner Tayyar ile örgüt mensupları M.R.G., İ.S., H.Ö., N.T., M.S., M.M.A., R.G., O.O., C.M., Ç.Ö., B.A., C.T. ve M.D., 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Yasa dışı silah ticareti', 'Fuhşa yer ve imkan sağlama', 'İnsan ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve kullandıkları araçlardaki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 140 fişek, bir miktar uyuşturucu, 3 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun devamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyenin arka girişinden geniş güvenlik önlemleriyle içeri alınan şüpheliler, savcı sorgulamasının ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Suç örgütü lideri Soner Tayyar'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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