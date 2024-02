Bakan Bolat'tan kredi ve banka kartı 'komisyon' oranı açıklaması TİCARET Bakanı Ömer Bolat, kredi- banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklamasında, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39'a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25'e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı'na katıldı. ATSO Konferans Salonu'nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. BÜYÜMEDE 4,5- 4,7'LİK BEKLENTİ Antalya'nın İstanbul'dan sonra Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük ikinci kapısı olduğunu belirten Bakan Ömer Bolat, ülkemizin milli gelirine çok büyük katma değer sağladığını dile getirdi. Geçen 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, hükümetin çok şeyi başardığını kaydeden Bakan Bolat, "Milli gelirimiz 4,5 katı arttı. 230 milyar dolardan 1 trilyon 75 milyar dolara çıktı. İki hafta sonra 1 Mart'ta dördüncü çeyrek büyüme rakamları inşallah 1 trilyon 100 milyar dolara ulaştığımızı göreceğiz. Kişi başına milli gelirimiz de 12 bin 500 doları aştı, 12 bin 650 dolar. Orada da son rakamı 1 Mart'ta alacağız. Daha önemlisi son 13 çeyrekte büyüme gösteriyoruz. Bizim şu an hizmet olarak uyguladığımız model hem dışa açık büyüme modeli yani ihracatın mal ve hizmetlerin artmasına dayalı bir büyüme. Hem de iç talebin de dengeli bir şekilde büyümeyi destekleyeceği bir büyüme modeli, çift kanatlı buna devam edeceğiz. Bu çerçevede 2020-2023 yılında ilk dokuz ayda yüzde 4,7 ortalamayı yakalamıştık. O civarda, 4,5- 4,7 civarında bir büyümeyle inşallah kapatmak nasip olacak. 2023 dünya için zor bir yıldı" dedi. 'İHRACAT ARTIYOR, İTHALAT DÜŞÜYOR' 2023 yılında ekonomide batı ülkelerinin zor bir süreç yaşadığından bahseden Ömer Bolat, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler olduğunu ve ihracatımızın yüzde 41'ine sahip olması açısından önemine işaret ederek, "Bu anlamda Avrupa'nın canlanması, büyümesi bizim için iyidir. Özellikle ihracatımızı artırarak büyümemizi destekleyeceğiz. İhracat deyince o konuda da bilgi vereyim. Hamdolsun 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke idik. 1987 ekim ayında ayda 1 milyar doları başardığımızda çok sevinmiştik ve bugün itibarıyla günde 1 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke konumuna geldik. 2002'deki 36 milyar dolar mal ihracatımızı 7,5 katı artışla 256 milyar dolara çıkarmıştık. Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla bunun üstüne 1,5 milyar dolar daha ekledik ve yıllık olarak 257,5 milyar dolara ulaştık. Hazirandan bu yana her ay Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarını açıklıyoruz. Ağustostan bu yana da her ay ithalatımızda azalış rakamları açıklıyoruz. 2022'de 110 milyar dolara çıkan dış ticaret açığını 2023'te 106'ya düşürdük. Bugün itibarıyla 97 milyar dolardayız, azalmaya devam edecek" dedi. 'HİZMET İHRACATI HEDEFİ 110 MİLYAR DOLAR' 2024'te dış ticarette iddialı hedefler olduğunu da açıklayan Bakan Bolat, "İnşallah ihracatımızı yüzde 4,5 artırarak, mal ihracatında 267 milyar dolara yükselmek. Hizmet ihracatına geldiğimizde ise 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2023'te 100 milyar dolar olarak, turizm var, taşımacılık var, hava, kara, deniz, demiryolu, işte limancılık, fuarcılık, sağlık hizmetleri, turist ve eğitim hizmetleri, müzik, bilişim, danışmanlık, yazılım sektörü gibi kalemler var. Taşımacılık da 40 milyar dolar. Turizmde 54 milyar dolar. Ve diğer kalemlerle 100 milyar dolardı. 2024'te hedefimiz 110 milyar dolar" diye konuştu. ​KREDİ KART KOMİSYONLARINDA İNDİRİM AÇIKLAMASI Bakanlığın ihracat ve dış ticaretin artırılmasına yönelik yurtdışı fuarlara katılım için verdiği desteklerle ilgili konuşan Bakan Bolat, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımları çekme konusunda çok büyük gayret sarf ettiklerini de anlattı. Önemli bir müjde olarak kredi banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Bolat, "5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39'a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25'e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu anlamda" dedi. Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport mevzusunda bakanlıkta bir çalışma yaptıklarını ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiklerini, onlarla koordinasyon yürüttüklerini de açıkladı.

