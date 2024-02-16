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        Yabancıya konut satışında sert düşüş

        TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yabancıların en çok konut satın aldığı il olan Antalya'da, 2024 yılı ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 53,1'lik sert düşüş yaşandı. Türkiye genelinde ise yüzde 50,5 azaldı. TÜİK'in Türkiye genelinde konut satışları ocak ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalışla 80 bin 308 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre Ankara 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 payla ikinci oldu. 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 payla Antalya en çok konut satışı yapılan üçüncü il oldu. 2022'DE REKORA KOŞMUŞTU Türkiye genelinde 2022 yılında yabancılara 67 bin 490 konut satışıyla rekor kırılırken, 2023 yılında ise yüzde 49,2'lik düşüş oranıyla bu rakam 35 bin 5'e geriledi. 2023 yılında Antalya 12 bin 702 konutla Türkiye birincisi, İstanbul 11 bin 229 konutla Türkiye ikincisi oldu. İki ilde de 2022'ye göre satışlar yarı yarıya oranlarda azaldı. Konut fiyatlarının yüksekliği, vatandaşlık edinme fiyatlarının artırılması, kira ve konut fiyatlarını dengede tutmak amaçlı yürütülen politikalar kapsamında oturum izinlerinin uzatılmaması gibi sebeplerle 2024 yılı ocak ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. SATIŞ YARI YARIYA DÜŞTÜ TÜİK'in ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde yabancılara konut satışı 2 bin 61 oldu. Geçen sene ocak ayında 4 bin 161 konut satışı yapılırken, geçen ay yüzde 50,5 oranında düşüş yaşandı. Ocak ayında en çok konut satışı yapılan il 747 adetle Antalya olurken, geçen sene aynı dönemdeki 1592 konut satışına oranla yüzde 53,1'lik düşüş görüldü. İkinci sıradaki İstanbul'da 710 konut satılırken, düşüş oranı yüzde 47,5'i buldu. Üçüncü sırada ise 211 konut satışıyla Mersin yer aldı. RUSLAR YİNE İLK SIRADA Türkiye'de 2023 yılında uyruklara göre en çok konut satışı, Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 2023 yılında Türkiye'den 10 bin 560 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını 4 bin 272 konut ile İran vatandaşları ve 1917 konut ile Irak vatandaşları izledi. Aralık ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 527 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 205 konut ile İran, 113 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:55
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        Yabancıya konut satışında sert düşüş
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        TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yabancıların en çok konut satın aldığı il olan Antalya'da, 2024 yılı ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 53,1'lik sert düşüş yaşandı. Türkiye genelinde ise yüzde 50,5 azaldı. TÜİK'in Türkiye genelinde konut satışları ocak ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalışla 80 bin 308 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre Ankara 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 payla ikinci oldu. 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 payla Antalya en çok konut satışı yapılan üçüncü il oldu. 2022'DE REKORA KOŞMUŞTU Türkiye genelinde 2022 yılında yabancılara 67 bin 490 konut satışıyla rekor kırılırken, 2023 yılında ise yüzde 49,2'lik düşüş oranıyla bu rakam 35 bin 5'e geriledi. 2023 yılında Antalya 12 bin 702 konutla Türkiye birincisi, İstanbul 11 bin 229 konutla Türkiye ikincisi oldu. İki ilde de 2022'ye göre satışlar yarı yarıya oranlarda azaldı. Konut fiyatlarının yüksekliği, vatandaşlık edinme fiyatlarının artırılması, kira ve konut fiyatlarını dengede tutmak amaçlı yürütülen politikalar kapsamında oturum izinlerinin uzatılmaması gibi sebeplerle 2024 yılı ocak ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. SATIŞ YARI YARIYA DÜŞTÜ TÜİK'in ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde yabancılara konut satışı 2 bin 61 oldu. Geçen sene ocak ayında 4 bin 161 konut satışı yapılırken, geçen ay yüzde 50,5 oranında düşüş yaşandı. Ocak ayında en çok konut satışı yapılan il 747 adetle Antalya olurken, geçen sene aynı dönemdeki 1592 konut satışına oranla yüzde 53,1'lik düşüş görüldü. İkinci sıradaki İstanbul'da 710 konut satılırken, düşüş oranı yüzde 47,5'i buldu. Üçüncü sırada ise 211 konut satışıyla Mersin yer aldı. RUSLAR YİNE İLK SIRADA Türkiye'de 2023 yılında uyruklara göre en çok konut satışı, Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 2023 yılında Türkiye'den 10 bin 560 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını 4 bin 272 konut ile İran vatandaşları ve 1917 konut ile Irak vatandaşları izledi. Aralık ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 527 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 205 konut ile İran, 113 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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