Nikahta '29 Şubat' sessizliği EVLİLİK yıl dönümünü dört yılda bir kutlamayı istemeyen çiftler, düğün ve nikah merasimi için 29 Şubat'ı tercih etmiyor. Nikah ve düğün salonlarının boş kalması üzerine bazı işletmeciler, bu güne özel indirim kampanyası düzenledi. Bu yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve dört yılda bir gerçekleşen artık yıllardan biri yaşanıyor. Artık yılın 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu yıl şubat ayı 29 gün oluyor. Doğum, evlilik gibi önemli günleri bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle evlenmek isteyen, ancak hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor. Antalya'da 29 Şubat'ın etkisi, 4 yılda 1 kutlamanın tercih edilmemesinden dolayı en çok evlendirme daireleri ile düğün salonlarında hissedildi. Bu yıl perşembeye denk gelen 29 Şubat'ta, nikah sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Bazı evlendirme dairelerinde şubat ayında günde ortalama 5 nikah kıyılırken, 29 Şubat için nikah başvurusu yapanların sayısının ise yok denecek kadar az olduğu belirtildi. MURATPAŞA'DA SADECE 1 ÇİFT GÜN ALDI Antalya'nın en kalabalık merkez ilçelerinden Muratpaşa ve Konyaaltı'nda da 29 Şubat'a alınan nikah tarihlerinde durgunluk yaşandı. Şubat ayında günde ortalama 5 nikah işleminin gerçekleştirildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evlendirme dairesinde, 29 Şubat için tarih alan olmadı. Günde 4 nikah kıyılan Muratpaşa Belediyesi'nde ise sadece 1 çift, 29 Şubat için başvuru yaptı. Konyaaltı Belediyesi'nde de 4 çiftin nikahı kıyılacak. SALON FİYATINDA '29 ŞUBAT' İNDİRİMİ 29 Şubat'taki nikah işlemlerindeki durgunluk, düğün hazırlığı yapan çiftlere de yansıdı. Kentteki çoğu salonda 29 Şubat için düğün planlayan olmadı. Şubat ayında 10 ile 18 civarında düğünün yapıldığı salonlarda 29 Şubat'ta organizasyon planlayan çift sayısı çok az oldu. Bazı düğün salonu işletmeleri 29 Şubat'a yönelik kampanya gerçekleştirip fiyat indirimi yaptı. 'ÖNEMLİ GÜNLERİN TARİHLERİNİ UNUTAN İÇİN FIRSAT' Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Genel Başkanı Barış Ay, "29 Şubat düğün sektörünü etkiledi. Çiftlerimizden yüzde 99'u 29 Şubat'ta düğün, nişan, kına gibi merasim yapmak istemiyor. Düğün salonlarımızın yüzde 99'u 29 Şubat tarihinde boş. Kutlama ve önemli günlerin tarihlerini unutan damat adayları için 29 Şubat kaçırılmayacak fırsat. Bazı salonlarımızda işletmeciler, kampanyalı fiyat uygulaması da yapıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:50 facebook

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