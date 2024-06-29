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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor | Dış Haberler

        İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

        İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Mesud Pezeşkiyan, 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 06:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 06:56
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        İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor
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        İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.

        Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor.

        Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

        AA'nın haberine göre; adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

        İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

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