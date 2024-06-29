Beşiktaş'tan Shaparenko ve Holding hamlesi
Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev forması giyen orta saha Shaparenko'yu istiyor. Kara Kartal, C.Palace'ın savunmacısı Holding'i de kiralık olarak almak üzere. Her iki oyuncu için görüşmeler sürüyor...
Transfer sezonunu Rafa Silva ve Paulista hamleleriyle resmen açan Beşiktaş, hız kesmeden yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek.
Di Maria ile ilgilendiği iddia edilen Siyah-Beyazlılar, orta saha ve savunmaya da takviyeler yapacak.
Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde.
Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.
Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir.
Roma ve Lazio ile de anılan Mykola, sezonu 29 maçta 6 gol, 9 asistle tamamladı.
YENİDEN HOLDING
Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob
Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın. Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı.
İngiliz basınında yer alan habere göre Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti.
Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.
İngiliz ekibi Crystal Palace, oyuncusunu kiralık gönderecek, performansına bağlı olarak da kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.