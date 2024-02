Antalya'da 'sel' felaketinin faturası 300 milyon TL ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 12 Şubat'ta gece yarısı yaşanan sağanağın neden olduğu sel felaketi hasarının 300 milyon TL'yi bulduğunu söyledi. Antalya'daki sel felaketiyle ilgili Vali Hulusi Şahin başkanlığında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vali yardımcıları, kaymakamlar, AFAD yetkilileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Vali Şahin, 3 ayda yağacak yağmurun 24 saatte ve dar bir alana yağdığını, özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinin bazı mahallelerinde taşkın ve su baskınlarına sebebiyet verdiğini söyledi. 1 ÖLÜ, 3 YARALI Su baskınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ve taburcu olduklarını hatırlatan Vali Şahin, "İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ve İçişleri Bakanımızın yakından takibiyle devletimizin tüm imkanları seferber edildi. İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu da bütün çalışmaları koordine etmek üzere ilimize geldi ve Antalya merkezdeki bütün kamu kuruluşları, civar illerden gelen desteklerle 2 bin 783 personel, 442 araç, 7 bot, 20 vidanjör ve 60 arazöze ulaştık. Selden ve su baskınından zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştuk" dedi. SU BASKINI İHBARLARI 5 BİNİ AŞTI 112'ye 5 bin 300'ün üzerinde ihbar geldiğini belirten Vali Şahin, çok büyük bölümünün evler ve iş yerlerine meydana gelen su baskınlarından oluştuğunu kaydetti. Şahin, "Kamu binaları da sudan zarar görmüştü. Belediyelerimizce 2 bin 459, AFAD ekiplerimizle 228 olmak üzere toplam 2 bin 687 konumda su tahliyesi yaptık. Ve su tahliye işlemleri 14 Şubat saat 21.00 itibarıyla tamamlandı. Tahliyelerini yaptığımız bu konut ve iş yerlerinde tabii çamur birikmeleri olmuştu. Biz bu çamur birikmeleri konusunda da vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için AFAD gönüllülerimiz başta olmak üzere kamu kuruluşlarından, belediyelerimizden, jandarmamızdan, polisimizden ve diğer tüm paydaşlarımızdan destek alarak yer yer 1500'lere kadar çıkan sayılarda ekipler oluşturduk" diye konuştu. 129 OKUL, 4 YURT, 32 CAMİ SELDEN ETKİLENDİ Toplamda 983 ev ve iş yerindeki temizliğin neredeyse bittiğini anlatan Vali Şahin, yeni taleplere de bakıldığını söyledi. Kamu binaları Kepez Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laboratuvarlar ve bir semt polikliniğinin sular altında kaldığını kaydeden Şahin, "Bunların tamamının faaliyetleri şu an itibarıyla normale dönmüştür. Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü ilk anda su baskını hizmet veremiyor durumdaydı, aynı gün sorun çözülerek hizmet vermeye devam etti. 129 okulumuz selden etkilenmişti, 2 gün okulları tatil ettik. Bu 129 okulumuz ve bir pansiyonumuzun şu an itibarıyla 3'ü hariç tamamının sorunlarını giderdik. Üç okulumuzda trafo yanmasıyla alakalı problem devam ediyor. Onları da inşallah pazartesi halledeceğiz. Bugün okullarımız açık durumdadır. Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı 5 KYK yurdumuzda problem oldu. Bunlarla ilgili de süreci çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımız çözdüler. Ayrıca 32 camimiz ve 24 Kur'an kursumuzda yine su baskınları nedeniyle sıkıntı oluştu. Bunlardan da sadece 3 yeraltı mescidinde ve bir Kur'an kursunda problem devam ediyor. Onları da cuma namazına müftülük personelimiz yetiştirecek" dedi. AĞIR HASARLI BİNALARDAKİ 66 KİŞİ TSK'DA MİSAFİR EDİLİYOR Alt geçitler ve trafikle ilgili de tüm sorunların çözüldüğünü dile getiren Vali Şahin, 360 kişiden oluşan zarar tespit ekibinin sahada olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla tespitleri hemen hemen bitirmiş durumdayız. Ancak gelen yeni taleplerin değerlendirilmesi sürecini yarın öğlene kadar tamamlayacağız. Aynı zamanda hasar tespit faaliyetleri de yapıyoruz. Zarar tespit, eşya ve ticari mallarla ilgili, hasar tespit ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binanın yapısal durumuna göre yapılıyor. Hasar tespitlerde toplam 78 binada çevre şehircilik ekiplerimiz çalışma yaptı. 54 binamız hasarsız, 15 binamız az hasarlı, 7 binamız ise orta hasarlı çıktı. 2 binamız ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orta ve ağır hasarlı binalarda ikamet mümkün değil. Bu 2 binamızda 16 aile 66 kişi mevcut. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Karpuz Kaldıran tesislerini bu iş için tahsis ettik. Vatandaşlarımızı orada misafir ediyoruz" diye konuştu. 1343 DEKAR TARIM ALANI SULAR ALTINDA KALDI Şahin, "Ayrıca tarım zararında tespitlere göre 299 üreticimizin toplam 1343 dekar örtülü ve 605 dekar açık olmak üzere 1948 dekar alanda su baskını olmuştur. Aksu ve Kepez ilçelerimizde 10 çiftçimizin toplam 7 büyükbaş, 70 küçükbaş hayvanı, 70 tavuk, 10 arı kovanı, 4 bin kilo kaba yem, 11 bin 300 kilo kesif yem ve bir adet süt sağım makinesi telef olmuştur. Tarım zararlarıyla ilgili de tespitlerimizin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığımıza zararların tazmini için başvuruda bulunacağız" dedi. NAKDİ VE AYNİ YARDIMLAR DAĞITILIYOR İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği 20 milyon TL'lik acil yardım ödeneğini hatırlatan Şahin, "Vefat eden vatandaşımızın ailesine 100 bin TL nakdi yardım yaptık. Sosyal yardımlaşma ilk etapta 273 aileye toplam 1 milyon 70 bin TL nakdi, 86 kişiye de giyim yardımı yaptı. Büyükşehir Belediyemiz 1600 aileye, Kepez Belediyemiz 349 aileye, Muratpaşa Belediyemiz de 1000'e yakın aileye nakdi ve ayni yardımlarda bulundu. Bu yardımlarımız devam edecek. Tespitlerden sonra eşya yardımlarını Aile Bakanlığımız üzerinden destekleyeceğiz. İş yerlerimizin zararlarıyla ilgili yardımları da belli bir barem sistemi var. O sisteme uygun olarak AFAD tarafından desteklenecek. Ayrıca KOSGEB destek paketleri hazırlıyor. Onları da iş yerlerimizin hizmetine sunacağız" dedi. Vali Şahin ayrıca, şu ana kadarki hesaplamalara göre sel sebebiyle oluşan hasarın 300 milyon TL olduğunu, çalışmalar devam ettiği için bu rakamın artacağını da belirtti.

