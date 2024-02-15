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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:09
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KepezTurgut Özal Spor Salonu

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Murat Arıkanlı, Serhat Dülker

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 6, Henderson 20, Brown 4, Lucet 5, Özge Kavurmacıoğlu, Arzu Asiye Özdemir 2, Helin Boybeyi 6, Günesh Denise Karaoğlan 3, Hazal Çetin 1, Gonca Karataş, Niray Sena Aral

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 16, Kiss , Mabrey 17, Sinem Ataş 13, Melis Gülcan , Araujo 9, Derin Yaya 9, Holingsvorth 8, Kiss 4, Melis Gülcan 9

        1. Periyot: 9-28

        Devre: 25-46

        3. Periyot: 67-41

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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