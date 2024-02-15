Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvaya 20 ülkeden 30'u profesyonel 120 golfçü katıldı. Toplam 80 bin Euro ödül dağıtılacak turnuvada birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin Euro ödül verilecek. Sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Turnuva 17 Şubat Cumartesi günü sona erecek. Turnuva hakkında bilgi veren Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan, yılda 2 turnuva yaptıklarını, yoğun talep üzerine sayıyı 4'e çıkardıklarını belirten Ceylan, "Ocak ve şubat ayları normalde bölge anlamında çok zayıf geçen dönemler. Biz de bu tür turnuvaları koyarak bölgemize daha çok golfçü getirmeyi hedefliyoruz. Kasım ve marttaki turnuvalarımızı 60 takım üzerinden yapıyoruz. İlave iki tane daha turnuva koymamızın büyük nedenlerinden bir tanesi 60 takım kapasitesini artırmak. Avrupa'dan gelen misafirler, profesyonellerin çoğunluğu buraya geldikleri için bu tür sahalarda bu fiyatlara bu hizmetten memnun oldukları için talep artıyor. Bunun için her sene özellikle kasım ve marttaki turnuvalarımız çok önceden doluyor. Elimizden geldiğince daha fazla bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Turnuvada 30'u profesyonel 120 golfçü mücadele ediyor. Turnuvada birinci profesyonel golfçüye 5 bin Euro olmak üzere toplam 80 bin Euro para ödülü vereceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:45 facebook

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