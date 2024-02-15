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        Antalya'da "Kafes-39" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Antalya'da suç örgütüne yönelik Kafes-39 operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:49
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        Antalya'da "Kafes-39" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da suç örgütüne yönelik Kafes-39 operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silah ticareti", "fuhşa yer ve imkan sağlama", "insan ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarına yönelik Manavgat merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya illerinde gerçekleştirilen "Kafes 39" operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.

        Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 140 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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