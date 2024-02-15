Antalya'da dolu yağışı seralara zarar verdi ANTALYA'nınAlanya ilçesinde gece etkili olan dolu, seralara zarar verdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 13 üreticiye ait yaklaşık 50 dönüm alanda zarar olduğunu söyledi. Alanya'ya bağlı Konaklı, Elikesik ve Toslak mahallelerinde gece saatlerinde dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle bölgedeki naylon seralar çöktü, sebze ve tropikal meyveler zarar gördü, tarım alanları beyaza büründü. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Seralara zarar veren dolunun şiddeti, cep telefonu kamerasına yansıdı. Konaklı Mahallesi'nde de bir akaryakıt istasyonu içerisindeki oto yıkama ünitesinin çatısı çöktü, araçlarda hasar oluştu. 'ÜRÜNLER DE ZARAR GÖRDÜ' Bölgede inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. Göktepe, dolu yağışının tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini belirterek, Elikesik, Konaklı ve Toslak mahallelerinde yağışın yoğun olarak görüldüğünü aktardı. 13 üreticiye ait yaklaşık 50 dönüm serada hasar meydana geldiğini belirten Göktepe, "Seralarda dolu hasarından dolayı çökmeler, naylon yırtılmaları meydana geldi. Seraların içerisindeki ürünler de zarar gördü. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. '27 BİNE YAKIN ÇİFTÇİ VAR; 3 BİN 700'Ü KAYITLI' Üreticilere TARSİM yaptırmalarının önemli olduğunu söyleyen ve bu konuda devlet desteklerinin önemine dikkati çeken Göktepe, "TARSİM ile alakalı bir isteğim olacak. Yüzde 50 sübvansiyon oranı var, yüzde 50 devlet desteği var. Bu oranın yüzde 75'e çıkmasını istiyoruz. Muafiyet oranının ise sıfıra inmesini istiyoruz. Devletimizden bunu isterken de şu anda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 3 bin 700 üyemiz var. Ancak 27 bine yakın çiftçimiz var. Burada ciddi anlamda bir kayıt dışılık ortaya çıkıyor. Öncelikle bu kayıt dışılığı ortadan kaldıracağız. Bizim Alanya'da mutlaka 10 bin üzerinde TARSİM sigortası yaptırıyor olmamız lazım. Üreticilerimize geçmiş olsun. El birliğiyle bu yaraları saracak ve üretimimize devam edeceğiz" diye konuştu. Bölgedeki çalışmaları inceleyen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tarım sektörüne verdiği önemi vurguladı. Tavlı, çiftçilerin tekrar üretime geçebilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:15 facebook

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