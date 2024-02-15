Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı

        Regnum Carya Golf Kulübü tarafından düzenlenen 14. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Regnum Carya Golf Kulübü tarafından düzenlenen 14. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'nde Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 20 ülkeden 30'u profesyonel 120 golfçü katıldı.

        Sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

        Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan, yılda 2 kez düzenledikleri turnuvayı yoğun talep üzerine dörde çıkardıklarını söyledi.

        Turnuvanın golf turizmine ciddi katkı sağladığını ifade eden Ceylan, özellikle turizmin daha sakin olduğu dönemde turnuvayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Ceylan, turnuvada 80 bin avro ödül dağıtılacağını ve birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin avro ödül verileceğini kaydetti.

        Turnuva, 17 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı

        Benzer Haberler

        Alanya'da dolu seralara zarar verdi
        Alanya'da dolu seralara zarar verdi
        Antalya'da "9. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı" başladı
        Antalya'da "9. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı" başladı
        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek
        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek
        Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 türden ender bulunan hayvan yaşıyor
        Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 türden ender bulunan hayvan yaşıyor
        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi
        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi
        Polisten "Huzur Antalya Uygulaması"
        Polisten "Huzur Antalya Uygulaması"