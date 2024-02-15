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        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi

        ANTALYA'da afete dönüşen yağmur ve fırtınadan, denize sıfır olan çardaklar etkilenmedi. Çardakların bulunduğu alan deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı olması nedeniyle 2021 yılında cumhurbaşkanı kararıyla korunmaya alınıp çardakların da yıkımı kararlaştırılmıştı. Antalya'da pazartesi gecesinden bu yana afete neden olan sağanak, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirdi. Kentte yağmur ve fırtınanın verdiği hasar tespiti için çalışmalar sürüyor. Diğer yandan Aksu ilçesindeki 1200 dekarlık tarım alanında biriken su nedeniyle hasar tespitinin henüz yapılamadığı açıklandı. Aksu ilçesi Kumköy bölgesinde 5 yıldızlı otellere komşu sahile kurulan ve her yaz binlerce kişinin tatil yaptığı çardaklar, yağmur ve fırtınadan etkilenmedi. Kış mevsiminin başladığı günlerde çardak sahipleri eşyalarını, çatı ve naylon örtüleri toparlamış, gerideyse çardakların tahta iskeletleri kalmıştı. Şiddetli yağmur ve fırtınadan çardakların etkilenmediği, bazılarının ise ıslanan kum zemin nedeniyle bir miktar yan yattığı dikkati çekti. Fırtına günü dalga ve su seviyesinin arttığı denizin de normale döndüğü görüldü. Çardakların bulunduğu 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının mart ayında cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği alandaki çardakların da yıkılması gerektiği cumhurbaşkanı kararıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, oradan da Aksu Belediyesi'ne bildirildi. Aradan geçen 3 yıla rağmen çardaklar yıkılmadığı gibi her yıl sayıları arttı. Dernekleşerek bir araya gelen çardak sahipleri her yıl yaz mevsimi öncesinde çardaklarını yenileyerek bedava tatile devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:50
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        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi
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        ANTALYA'da afete dönüşen yağmur ve fırtınadan, denize sıfır olan çardaklar etkilenmedi. Çardakların bulunduğu alan deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı olması nedeniyle 2021 yılında cumhurbaşkanı kararıyla korunmaya alınıp çardakların da yıkımı kararlaştırılmıştı. Antalya'da pazartesi gecesinden bu yana afete neden olan sağanak, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirdi. Kentte yağmur ve fırtınanın verdiği hasar tespiti için çalışmalar sürüyor. Diğer yandan Aksu ilçesindeki 1200 dekarlık tarım alanında biriken su nedeniyle hasar tespitinin henüz yapılamadığı açıklandı. Aksu ilçesi Kumköy bölgesinde 5 yıldızlı otellere komşu sahile kurulan ve her yaz binlerce kişinin tatil yaptığı çardaklar, yağmur ve fırtınadan etkilenmedi. Kış mevsiminin başladığı günlerde çardak sahipleri eşyalarını, çatı ve naylon örtüleri toparlamış, gerideyse çardakların tahta iskeletleri kalmıştı. Şiddetli yağmur ve fırtınadan çardakların etkilenmediği, bazılarının ise ıslanan kum zemin nedeniyle bir miktar yan yattığı dikkati çekti. Fırtına günü dalga ve su seviyesinin arttığı denizin de normale döndüğü görüldü. Çardakların bulunduğu 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının mart ayında cumhurbaşkanı kararıyla ‘nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı’ ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği alandaki çardakların da yıkılması gerektiği cumhurbaşkanı kararıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, oradan da Aksu Belediyesi'ne bildirildi. Aradan geçen 3 yıla rağmen çardaklar yıkılmadığı gibi her yıl sayıları arttı. Dernekleşerek bir araya gelen çardak sahipleri her yıl yaz mevsimi öncesinde çardaklarını yenileyerek bedava tatile devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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