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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:33
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 953 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

        Ayrıca ekipler tarafından 324 kişiye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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