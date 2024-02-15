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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ya da hüküm giyen 92 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 92 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:20
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ya da hüküm giyen 92 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 92 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla operasyon yaptı.

        Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 52 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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