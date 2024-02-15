Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "9. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı" başladı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türk somonu ve balık çeşitlerinin dünyada aranır ürünler olduğunu belirterek, "Yaklaşık 100 ülkeye balık ihracatımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "9. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türk somonu ve balık çeşitlerinin dünyada aranır ürünler olduğunu belirterek, "Yaklaşık 100 ülkeye balık ihracatımız var." dedi.

        Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğince Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "9. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı" başladı. Programa, 11 ülkeden aralarında mühendisler, birlik başkanları, Tarım ve Orman müdürlerinin de bulunduğu 800 sektör paydaşı katıldı.

        Bakan Yardımcısı Gizligider, açılışta yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Amasya'daki programlar nedeniyle çalıştaya katılamadığını söyledi.

        Daha çok su ürünleri mühendisine ihtiyaç olduğundan 111 personelin yakında istihdam edileceğini anlatan Gizligider, Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa'nın ortasında önemli bir merkez olduğuna dikkati çekti.

        Üretimde yeni sürece girdiklerine işaret eden Gizligider, şunları kaydetti:

        "Su varsa biz varız, yoksa yokuz. Temele suyu aldığımız, ihracatımızı, ithalatımızı, ihtiyacımızı ve uzun vadede yeni ihtiyaçlarımızı planlayarak üretim planlamasına 2024 itibarıyla geçiyoruz. Bundan sonra kimin, nerede, ne kadar, nasıl ve ne şekilde üretim yapacağına toprağın doğal mirası karar verecek. Devlet de bunun düzenlemesini yapacak. Destekler, teşvikler, yönlendirmeler yer yer yaptırımlar buna yönelik olacak. Sözleşmeli üretim modeline de bu yıl itibarıyla geçiriyoruz. Sözleşme örnekleri yayımlandı. Tam hukuki koruma altına alındığı yeni model şimdiden sadece Türkiye'de değil, yakın coğrafyada da ciddi yansıma buldu."

        - "Yetiştirdiğimiz balığın üçte ikisini ihraç ediyoruz"

        Gizligider, sürdürülebilirliğin her sektör için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, su ürünlerinde de üretim planlamasına ihtiyaç olduğuna değindi.

        Türkiye'nin, levrek üretiminde dünyada birinci, alabalıkta ise dünyada ikinci, Avrupa'da da birinci olduğuna dikkati çeken Gizligider, Türk somonunda da ciddi başarı sağlandığını aktardı.

        Gizligider, 2002'de 97 milyon dolar olan su ürünleri ihracatının 2023'te 1,7 milyar doları aştığını vurgulayarak, "Türk somonu ve balık çeşitlerimiz dünyada aranır ürünler oldu. Yaklaşık 100 ülkeye balık ihracatımız var. Japonya'dan tutun ABD'ye, Rusya'ya, Çin'e, Güney Kore'ye, Orta Doğu ve Balkanlar'ın tamamına ihracatımız söz konusu. Yetiştirdiğimiz balığın üçte ikisini ihraç ediyoruz. Çok daha fazla ihraç edebiliriz. Balık tüketiminde de üç katına ulaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        - "Sünger şehirler oluşturulacak"

        Antalya'daki su baskınlarına değinen Gizligider, "İklim değişiyor, Antalya'da bunu gördük. Artık bir yılda yağması gereken yağmur, bir, iki günde yağıyor, afet boyutuna geçen yeni dünya düzenine karşı yeni tedbirler almamız gerekiyor. Sadece tarım ve ormancılık sektörüyle değil, aynı zamanda yeni şehircilik sistemine geçmemiz gerekiyor. Artık sünger şehirleri net şekilde konuşmamız, bu sürece geçmekle ilgili altyapı yatırımları gerekiyor. Bu alanda önemli hazırlıklarımızı yaptık. Yakında müjdesi paylaşılacaktır." diye konuştu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay da sektörün her yıl büyüdüğünü, 2030'da ihracat hedeflerinin 5 milyar dolar olacağını ifade etti.

        Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise su ürünleri sektörünün önemli girdi sağladığını bildirdi.

        Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, doğayla çevreyi koruyarak kaliteli mal satmanın önemli olduğunu hatırlatarak, küresel iklim değişikliğinden sektörün etkilenmemesi için kapalı devre sistemler kurmak gerektiğini söyledi.

        Çalıştay 17 Şubat'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı

        Benzer Haberler

        Alanya'da dolu seralara zarar verdi
        Alanya'da dolu seralara zarar verdi
        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek
        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek
        Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 türden ender bulunan hayvan yaşıyor
        Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 türden ender bulunan hayvan yaşıyor
        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi
        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi
        Polisten "Huzur Antalya Uygulaması"
        Polisten "Huzur Antalya Uygulaması"
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı