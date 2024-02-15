Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 türden ender bulunan hayvan yaşıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'daki vahşi yaşam parkında (WildPark Antalya) aralarında siyam timsahı, yılan boyunlu kaplumbağa, gila canavarı gibi dünyada ender bulunan 52 türden hayvan yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 türden ender bulunan hayvan yaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'daki vahşi yaşam parkında (WildPark Antalya) aralarında siyam timsahı, yılan boyunlu kaplumbağa, gila canavarı gibi dünyada ender bulunan 52 türden hayvan yer alıyor.

        Antalya Akvaryum'daki vahşi yaşam parkı ziyaretçilerini yağmur ormanlarının, çöllerin ve mağaraların gizemli dünyasına yolculuğa çıkartıyor.

        Vahşi yaşam parkında 80 teraryumda ender bulunan 52 türden hayvan yer alıyor.

        Ziyaretçiler, Amazonlardan Madagaskar'a kadar dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve çoğunluğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan çeşitli hayvanları görme şansı buluyor.

        Parktaki siyam timsahı, yılan boyunlu kaplumbağa, piton ve dünyanın en zehirli kertenkeleleri olarak bilinen gila canavarı büyük merak uyandırıyor.

        - Beslenme süreçleri dikkat çekiyor

        Vahşi yaşam parkında ayrıca beyaz albino kobra yılanı, dünyanın en büyük örümcek ve akrep türleri ile kuş yiyen tarantulalar, çin su ejderi, leopar geko, sakallı ejder, sudan zırhlı kertenkele, dal böceği, armadillo gibi türler dikkati çekiyor.

        Vahşi yaşam parkındaki özenle bakılan sürüngenler, morio kurdu, Madagaskar hamam böceği, çekirge ve cırcır böcekleri ile beslenirken yarasaların menüsünde meyveler, iguanalarınkinde ise salatalar yer alıyor.

        Turistler, beslenme saatinde oldukça hareketli olan hayvanların fotoğraflarını çekiyor.

        - "Geçen yıl 200 bin turist ziyaret etti"

        WildPark Antalya'da görevli veteriner hekim Mehmet Mert Karakoç, AA muhabirine, 80 teraryumda 52 türden ender bulunan hayvan yer aldığını kaydetti.

        Akvaryuma gelen ziyaretçilerin en merak ettiği alanlardan birisinin vahşi yaşam parkı olduğunu vurgulayan Karakoç, "Çok uzaklardan getirdiğimiz hayvanlar olduğu gibi burada da dünyaya gelen hayvanlar var. Çin su ejderleri ve yılan türlerinden yavrular alıyoruz. Geçen yıl 200 bin turist ziyaret etmişti, bu yıl hedefimiz 250 bin turist. Turistler için farklı bir deneyim oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi
        Bedava tatilin adresi çardaklar sağanaktan etkilenmedi
        Polisten "Huzur Antalya Uygulaması"
        Polisten "Huzur Antalya Uygulaması"
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ya da hüküm giyen 92 kişi yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ya da hüküm giyen 92 kişi yakalandı
        Antalya'da sağanakta ölen sürücü toprağa verildi
        Antalya'da sağanakta ölen sürücü toprağa verildi
        Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı