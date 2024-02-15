Antalya'daki vahşi yaşam parkında 52 türden ender bulunan hayvan yaşıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'daki vahşi yaşam parkında (WildPark Antalya) aralarında siyam timsahı, yılan boyunlu kaplumbağa, gila canavarı gibi dünyada ender bulunan 52 türden hayvan yer alıyor.

Antalya Akvaryum'daki vahşi yaşam parkı ziyaretçilerini yağmur ormanlarının, çöllerin ve mağaraların gizemli dünyasına yolculuğa çıkartıyor.

Vahşi yaşam parkında 80 teraryumda ender bulunan 52 türden hayvan yer alıyor.

Ziyaretçiler, Amazonlardan Madagaskar'a kadar dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve çoğunluğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan çeşitli hayvanları görme şansı buluyor.

Parktaki siyam timsahı, yılan boyunlu kaplumbağa, piton ve dünyanın en zehirli kertenkeleleri olarak bilinen gila canavarı büyük merak uyandırıyor.

- Beslenme süreçleri dikkat çekiyor

Vahşi yaşam parkında ayrıca beyaz albino kobra yılanı, dünyanın en büyük örümcek ve akrep türleri ile kuş yiyen tarantulalar, çin su ejderi, leopar geko, sakallı ejder, sudan zırhlı kertenkele, dal böceği, armadillo gibi türler dikkati çekiyor.

Vahşi yaşam parkındaki özenle bakılan sürüngenler, morio kurdu, Madagaskar hamam böceği, çekirge ve cırcır böcekleri ile beslenirken yarasaların menüsünde meyveler, iguanalarınkinde ise salatalar yer alıyor.

Turistler, beslenme saatinde oldukça hareketli olan hayvanların fotoğraflarını çekiyor.

- "Geçen yıl 200 bin turist ziyaret etti"

WildPark Antalya'da görevli veteriner hekim Mehmet Mert Karakoç, AA muhabirine, 80 teraryumda 52 türden ender bulunan hayvan yer aldığını kaydetti.

Akvaryuma gelen ziyaretçilerin en merak ettiği alanlardan birisinin vahşi yaşam parkı olduğunu vurgulayan Karakoç, "Çok uzaklardan getirdiğimiz hayvanlar olduğu gibi burada da dünyaya gelen hayvanlar var. Çin su ejderleri ve yılan türlerinden yavrular alıyoruz. Geçen yıl 200 bin turist ziyaret etmişti, bu yıl hedefimiz 250 bin turist. Turistler için farklı bir deneyim oluyor."