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        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operalarını 17 ve 24 Şubat'ta bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:32
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        Antalya'da "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operaları sahnelenecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" operalarını 17 ve 24 Şubat'ta bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" ile Ruggero Leoncavallo'nun bestelediği "I Pagliacci" operası, bir sahneleme geleneği olarak yaklaşık 133 yıldır olduğu gibi birbiri ardına sergilenecek.

        Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan, koreografisini Bader Çakan'ın hazırladığı eserlerde, Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetecek, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

        İtalyanca seslendirilecek eserlerin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

        Operalarda, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosu ise Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

        Eserler, 17 ve 24 Şubat saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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