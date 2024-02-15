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        Çaldığı köpeğin sahibine ve polise bıçak çekti

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir evin önünde bağlı köpeği alıp götüren İ.Z.Ç. (23), kendisini bulan sahibi ve olaya müdahale eden polis memuruna bıçak çekti. Zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli İ.Z.Ç.'nin gözaltına alındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bağlık Mahallesi'nde oturan Mahmut Eren'in Alman kurdu cinsi köpeği, dün saat 12.30 sıralarında bir kişi tarafından evinin önünden götürüldü. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine Mahmut Eren, köpeğini aramaya başladı. Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Gödene Caddesi üzerindeki Hüseyin Gürkan Parkı'nın yanında köpeğini ve onu götüren kişiyi gören Mahmut Eren, hemen müdahale edip hayvanı istedi. Mahmut Eren'e bıçak çeken şüpheliye, olay yerinde bulunan 2 polis memurundan biri müdahale etti. Mahmut Eren köpeğini almayı başarırken, direnen şüpheli bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Diğer polis memurunun tabancasını doğrultması üzerine dikkati dağılan şüpheli elindeki bıçakla yakalanıp gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şüphelinin adının İ.Z.Ç.' olduğu belirlendi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen ve sedyeye bağlanarak ambulansa alınan İ.Z.Ç. kontrol için Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntüde, Mahmut Eren'in yanına geldiği İ.Z.Ç.'den köpeğini aldığı, durumu fark eden polis memurlarının müdahalesi ve İ.Z.Ç.'nin gözaltına alındığı o anlar yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:07 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:10
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        Çaldığı köpeğin sahibine ve polise bıçak çekti
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir evin önünde bağlı köpeği alıp götüren İ.Z.Ç. (23), kendisini bulan sahibi ve olaya müdahale eden polis memuruna bıçak çekti. Zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli İ.Z.Ç.’nin gözaltına alındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bağlık Mahallesi'nde oturan Mahmut Eren'in Alman kurdu cinsi köpeği, dün saat 12.30 sıralarında bir kişi tarafından evinin önünden götürüldü. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine Mahmut Eren, köpeğini aramaya başladı. Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Gödene Caddesi üzerindeki Hüseyin Gürkan Parkı'nın yanında köpeğini ve onu götüren kişiyi gören Mahmut Eren, hemen müdahale edip hayvanı istedi. Mahmut Eren'e bıçak çeken şüpheliye, olay yerinde bulunan 2 polis memurundan biri müdahale etti. Mahmut Eren köpeğini almayı başarırken, direnen şüpheli bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Diğer polis memurunun tabancasını doğrultması üzerine dikkati dağılan şüpheli elindeki bıçakla yakalanıp gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şüphelinin adının İ.Z.Ç.' olduğu belirlendi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen ve sedyeye bağlanarak ambulansa alınan İ.Z.Ç. kontrol için Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntüde, Mahmut Eren'in yanına geldiği İ.Z.Ç.'den köpeğini aldığı, durumu fark eden polis memurlarının müdahalesi ve İ.Z.Ç.'nin gözaltına alındığı o anlar yer aldı.

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