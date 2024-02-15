Antalya'da sağanakta zarar gören seralardaki ürünler çöpe dökülecek ANTALYA'da, sağanak ve fırtına nedeniyle yaşanan su baskınları sonrası 1200 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Üreticiler, ürünlerini hasat edemeyip, hastalık ve çürüme nedeniyle çöpe dökeceklerini söyledi. Kenti etkileyen sağanak ve fırtınanın ardından yağış durdu, hayat normale döndü. Kent merkezinde biriken suyun da çekilmesiyle su basan ev ve iş yerlerinden eşyalar tahliye ediliyor. Şehir genelinde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çoğunlukla tarım alanlarının bulunduğu kentin merkez ilçelerinden Aksu'da çiftçi, seralarını basan su nedeniyle üzüntü yaşadığını ifade etti. Domates, biber, kabak, salatalık, patlıcan ekili seraların çoğu çamur içinde kaldı. Aksu ilçesinde 211 çiftçinin 1200 dönümlük tarım arazisi su birikintisi nedeniyle zarar gördü. Çamura dönen seralardaki sebze fidelerinin çürümeye başladığı görüldü. Çiftçi, zarar gören seralarının başında hasat tespiti yapıyor. 20 dönüm serada patlıcan yetiştiren Ümit Kuzay'ın da serasının tamamı su altında kaldı. Ürünlerinin artık hasat edilecek durumda olmadığını belirten Kuzay, "15-20 gün hasat yapamayacağız bölgede. Maddi kaybımız ölçülecek durumda değil. Ürün bu şekilde, çöp artık. Hepsi çöpe gidecek" dedi. Kabak ve domates ekili 12 dönümlük serasının tamamı su altında kalan üretici Ayşe Akkanat da "Komple su girdi 12 dönüm yerimize. Çöpe gidecek hepsi. Komple borçla ekmiştik ürünleri. Dolu da vurdu seramızı. Hepsi su içinde kaldı. Mahvoldu sebzelerimiz" diye konuştu. Diğer yandan çiftçiler hasat yapacak ürünleri olmadığını, net hasar tespitinin ise 10 gün sonra ürünün aşırı suya vereceği tepkiye göre netleşeceğini belirtti. Su baskını sonrası ortaya çıkan hastalık unsurunun da seralardaki hasarın boyutunu artıracağını ifade eden üretici, kısa vadede zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:05 facebook

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