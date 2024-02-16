Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 yaralı AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Muhammed Elsalih (30) hayatını kaybetti, 2 Suriyeli ağır yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay, dün saat 22.00 sularında Emrullah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Suriye uyruklu Muhammed Elsalih, Hasan Elali (21) ve Muhammed Elali (35) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Elsalih, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hasan Elali ve Muhammed Elali ise hastanede tedaviye alındı. Muhammed Elsalih'in cansız bedeni, morga konuldu. Yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavganın ardından olay yerinden kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:30 facebook

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