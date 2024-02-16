TÜİK: Ocakta 80 bin 308 konut satıldı TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında konut satış sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 olduğunu açıkladı. TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile konut satışlarında en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari ve 40 konutla Bayburt oldu. İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 5 BİN 915 Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış gösterip 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 1404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 25 bin 263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,5 oldu. İkinci el konut satışları da ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,5 oldu. YABANCILARA 2 BİN 61 KONUT SATILDI Yabancılara yapılan konut satışları, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalıp 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışıyla Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışıyla İstanbul ve 211 konut satışıyla Mersin izledi. Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı, onları da sırasıyla 208 konutla İran, 127 konutla Ukrayna, 99 konutla Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:35 facebook

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