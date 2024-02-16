Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Evdeki yangında ölmüştü; eşini kurtarıp, kendisi mahsur kalmış

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 3 gün önce çıkan yangında ölen Ali Osman Taban'ın (75), alevlerin arasından eşi Durdu Taban'ı (79) çıkardığı, kendisinin ise evrak almak için tekrar girdiği evde mahsur kaldığı ortaya çıktı. Serik Cumhuriyet Mahallesi 5020 Sokak'ta, 13 Şubat'ta, 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Ali Osman Taban hayatını kaybetti, eşi Durdu Taban ise hastaneye kaldırıldı. Ali Osman Taban'ın cenazesi DNA incelemesinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Taban'ın cenazesi, Serik'teki evine getirildi. Dua edilmesi ve helallik alınması sırasında Ali Osman Taban'ın kızı Zehra Arıkan gözyaşını tutamadı. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da eve gelerek Taban'ın yakınlarına taziyede bulundu. Taban'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesi'ne gönderildi. Ali Osman Taban'ın yangında eşi Durdu Taban'ı evden çıkardığı, daha sonra özel evrakını almak için tekrar girdiği evde dumandan etkilenip bayıldığı ve dışarı çıkamadığı öğrenildi. Yangından kurtulan ve hastanede tedavisinin süren Durdu Taban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evdeki yangında ölmüştü; eşini kurtarıp, kendisi mahsur kalmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 3 gün önce çıkan yangında ölen Ali Osman Taban'ın (75), alevlerin arasından eşi Durdu Taban'ı (79) çıkardığı, kendisinin ise evrak almak için tekrar girdiği evde mahsur kaldığı ortaya çıktı. Serik Cumhuriyet Mahallesi 5020 Sokak'ta, 13 Şubat'ta, 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Ali Osman Taban hayatını kaybetti, eşi Durdu Taban ise hastaneye kaldırıldı. Ali Osman Taban'ın cenazesi DNA incelemesinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Taban'ın cenazesi, Serik'teki evine getirildi. Dua edilmesi ve helallik alınması sırasında Ali Osman Taban'ın kızı Zehra Arıkan gözyaşını tutamadı. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da eve gelerek Taban'ın yakınlarına taziyede bulundu. Taban'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesi'ne gönderildi. Ali Osman Taban'ın yangında eşi Durdu Taban'ı evden çıkardığı, daha sonra özel evrakını almak için tekrar girdiği evde dumandan etkilenip bayıldığı ve dışarı çıkamadığı öğrenildi. Yangından kurtulan ve hastanede tedavisinin süren Durdu Taban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'de
        Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'de
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Airbnb'de 'kötü yorum' tartışması mahkemeye taşındı
        Boğazlardan geçen yıl kaç gemi geçti?
        Boğazlardan geçen yıl kaç gemi geçti?
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı
        Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"

        Benzer Haberler

        Yabancıya konut satışında sert düşüş
        Yabancıya konut satışında sert düşüş
        TÜİK: Ocakta 80 bin 308 konut satıldı
        TÜİK: Ocakta 80 bin 308 konut satıldı
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
        Nikahta '29 Şubat' sessizliği
        Nikahta '29 Şubat' sessizliği
        Antalya'da 'sel' felaketinin faturası 300 milyon TL
        Antalya'da 'sel' felaketinin faturası 300 milyon TL
        Antalya'daki şiddetli yağışta bin 948 dekar tarım alanının zarar gördüğü be...
        Antalya'daki şiddetli yağışta bin 948 dekar tarım alanının zarar gördüğü be...