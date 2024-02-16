Evdeki yangında ölmüştü; eşini kurtarıp, kendisi mahsur kalmış ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 3 gün önce çıkan yangında ölen Ali Osman Taban'ın (75), alevlerin arasından eşi Durdu Taban'ı (79) çıkardığı, kendisinin ise evrak almak için tekrar girdiği evde mahsur kaldığı ortaya çıktı. Serik Cumhuriyet Mahallesi 5020 Sokak'ta, 13 Şubat'ta, 3 katlı evin 2'nci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan Ali Osman Taban hayatını kaybetti, eşi Durdu Taban ise hastaneye kaldırıldı. Ali Osman Taban'ın cenazesi DNA incelemesinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Taban'ın cenazesi, Serik'teki evine getirildi. Dua edilmesi ve helallik alınması sırasında Ali Osman Taban'ın kızı Zehra Arıkan gözyaşını tutamadı. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da eve gelerek Taban'ın yakınlarına taziyede bulundu. Taban'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesi'ne gönderildi. Ali Osman Taban'ın yangında eşi Durdu Taban'ı evden çıkardığı, daha sonra özel evrakını almak için tekrar girdiği evde dumandan etkilenip bayıldığı ve dışarı çıkamadığı öğrenildi. Yangından kurtulan ve hastanede tedavisinin süren Durdu Taban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL