Antalya merkezli suç örgütü operasyonunun 13 şüphelisi adliyede ANTALYA'nın Manavgat ilçesi merkezli Adana, İzmir ve Konya'da suç örgütüne yönelik 'Kafes-39' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü, adliyeye sevk edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışma yaptı. Araştırmada Manavgat merkezli kurulan çıkar amaçlı suç örgütü ile özel görüntülerin kayda alınarak tehdit ve şantaj yoluyla yağma yapıldığı, alacaklı oldukları bahanesiyle alıkoyma suretiyle bazı kişilerin hürriyetinden yoksun kılınarak darbedildiği, mahkeme kurarak yüksek miktarda para talep edip yağma yapıldığı, örgüt mensuplarının maddi kazanç sağlamak amacıyla yabancı kadınları fuhşa zorladığı, bu kadınlara yönelik baskı kurulduğu, örgüt liderinin talimatlarıyla bu tarz kişilerden 'haraç' adı altında para tahsil edildiği, tehdit ve cebir kullanarak senet tahsilatı yapıldığı, örgüt liderinin örgüt mensupları üzerinde otorite kurabilmek için örgüt yöneticisinin ikametini kurşunladığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından, başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri, Manavgat merkezli olmak üzere Adana, İzmir ve Konya'da çok sayıda adrese Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çıkar amaçlı suç örgütü lideri S.T. ile örgüt mensupları M.R.G., İ.S., H.Ö., N.T., M.S., M.M.A., R.G., O.O., C.M., Ç.Ö., B.A., C.T. ve M.D. 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Yasa dışı silah ticareti', 'Fuhşa yer ve imkan sağlama', 'İnsan ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve kullandıkları araçlardaki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait 140 fişek, bir miktar uyuşturucu, 3 senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun devamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i kadın 13'ü sağlık kontrollerinin ardından bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyenin arka girişinden geniş güvenlik önlemleriyle içeri alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Diğer 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:50 facebook

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